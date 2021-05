W Galerii BWA w Zielonej Górze – góra klapków, ścianka i „markowe” legginsy, czyli projekt MARYNA.TV Maryny Tomaszewskiej

Góra klapków, ścianka, „markowe” legginsy, przymierzalnia… Butik któregoś z celebrytów czy influencerów? Nie – to projekt artystki Maryny Tomaszewskiej w Galerii BWA w Zielonej Górze.

Od 23 kwietnia 2020 r. tzw. mała sala zielonogórskiej Galerii BWA przypomina sklep którejś gwiazd znanych z Instagrama, YouTube’a czy Facebooka. I to nawet nie „którejś”, ale pewnej Maryny, która sprzedaje pod marką MARYNA.TV legginsy (wiszą na wieszaku, można skorzystać z przymierzalni), klapki (piętrzą się niczym nowy symbol Zielonej Góry). A w „markowych” rzeczach możemy pozować na ściance z logo MARYNA.TV. Biennale Zielona Góra 2020 – międzynarodowa wystawa sztuki w Zielonej Górze

Galeria BWA od 4 maja 2021 r. jest znowu czynna! To wynik luzowania pandemicznych obostrzeń. Prócz wystawy MARYNA.TV czynna jest też ekspozycja „Szczeliny rzeczywistości” Pawła Althamera i Przemysława Mateckiego.

Nie atak słynnej Ekipy, ale projekt artystki Maryny Tomaszewskiej To, co możemy oglądać do 16 maja 2021 w Galerii BWA w Zielonej Górze, to nie efekt działania grupy gwiazd mediów społecznościowych skupionych pod szyldem Ekipa, ale projekt Maryny Tomaszewskiej – MARYNA.TV, którego kuratorką jest Anna Mituś.

O projekcie MARYNA.TV czytamy w materiale Galerii BWA, że „to kolejne zaskakujące oblicze Maryny Tomaszewskiej, artystki znanej z działań na pograniczu sztuki i kultury głównego nurtu. Jej najbardziej charakterystyczne projekty to czasopismo „Periodyk Najgorszy” oraz książka i seria wideo pokazywanych w CSW Zamku Ujazdowskim – „Rozmówki polsko-angielskie ze sztuką w tle”.

„Projekt MARYNA.TV rozpoczął się w czasach lockdownu i jest zainspirowany internetowymi fenomenami, bohaterami, którzy zdobyli sławę w sieci, i formatami szeroko oddziałującymi w środowiskach social mediów. Bezpośrednio odnosząc się do działań influencerów i używając mechanizmów komercyjnej narracji, artystka przenosi je na pole sztuki. Końcówka „TV” jest tutaj użyta świadomie, to ironiczne zestawienie medium ogłoszonego jako „skończone” z najnowszymi trendami wśród użytkowników internetu.

Na początku powstała seria krótkich, zabawnych i ogólnodostępnych filmów o sztuce (ale nie tylko) wzorowanych na klasycznych produkcjach YouTube’a. Moda, sport i fitness oraz sztuka to obszary połączone specyficznym statusem, który osiągają w masowej wyobraźni ich bohaterowie: sportowcy, trendsetterzy, genialni artyści, „it-girls”, influencerzy – obiekty społecznego i kulturowego naśladownictwa. Jednak podobnie jak w przypadku ekonomii komunikacji społecznościowej nic tu nie jest tym, za co się podaje”.

„Telewizyjny „brand” to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Media społecznościowe to nie tylko wirtualne treści. Vlogerzy i blogerzy monetyzują swoją popularność w fizycznym świecie, sprzedając treści reklamowe i lokując produkty, a także tworząc oferty tzw. merchandise’u: ubrań, kosmetyków, batonów czy książek sygnowanych ich imieniem. To nieodzowne warunki istnienia w świecie sieci, którego główną zasadą od dawna nie jest komunikacja, lecz rozrywka”.

Projekt Tomaszewskiej bazuje na tym właśnie wymiarze internetu – popularności i łatwym przekazie. Pod brandem MARYNA.TV powstały legginsy, klapki i lakier do paznokci. Komunikację marketingową zapewnią sesja zdjęciowa, look book, seria naklejek i filtrów wykorzystujących AR. To próba zmierzenia się z pandemiczną kulturą online za pomocą wielowymiarowej narracji.

W sferze scenograficznej ekspozycja została zaprojektowana pod doskonałe zdjęcia na Instagram – tak by być idealnie instafriendly. To bardzo ważny aspekt obecnego projektowania i marketingu – już na etapie planowania nowych miejsc: barów, restauracji, sklepów czy lokali usługowych, uwzględnia się to, że na ich tle będą powstawać perfekcyjne fotografie do social mediów. Tym razem będzie można zrobić je w galerii.

Maryna Tomaszewska - adiunktka na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie również jest główną kuratorką Galerii Spokojna. W swojej działalności łączy misję edukacyjną z praktyką artystyczną. Interesują ją mechanizmy funkcjonowania świata sztuki, postkonceptualne działania oraz przełożenia komercyjnej narracji na pole sztuki. Autorka art booków, instalacji, wideo i performansów, redaktorka naczelna „Periodyka Najgorszego”.

W 2013 roku była główną redaktorką czasopisma naukowego „Journal of Artists’ Books” (Columbia College Chicago) – edycji poświęconej polskiej scenie publikacji wydawanych przez artystów.

Brała udział w wystawach, m.in. w: BWA Wrocław, CSW Zamek Ujazdowski, Golden Thread Gallery (Belfast), Villa Tokyo, oraz uczestniczyła w targach NY Art Book Fair (MoMA PS1), LA Art Book Fair (MOCA). Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dla wybitnych młodych twórców Młoda Polska.

Jej art booki są w kolekcjach m.in. MoMA, SFMOMA, Metropolitan Museum of Art, Tate, Victoria and Albert Museum.

Seria filmów MARYNA.TV była publikowana podczas pierwszego lockdownu na kanale BWA Wrocław. Projekt współfinansowany ze stypendium MKiDN „Kultura w sieci” oraz ze środków zadania badawczego „Sztuka mediów (społecznościowych)” pod kierownictwem dr Maryny Tomaszewskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Patronat medialny: „Notes na 6 Tygodni”, „Szum”, „K Mag”.

(źródło: Galeria BWA Zielona Góra).