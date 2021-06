W gminie wiejskiej Żary apelują o oszczędzanie wody. W związku z upałami ciśnienie w sieci wodociągowej już jest słabsze

W gminie Żary apelują o oszczędzanie wody

Historia powtarza się od lat. Wystarczyło kilka dni upałów, brak deszczu i już zaobserwowano spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Wiele osób w czasie upalnych dni ratuje rośliny w swoich ogródkach, wlewa wodę do basenu.

A urzędnicy przypominają, że główne przeznaczenie wody z sieci to cele spożywcze i sanitarne.

- Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń, tylko to zapewni mieszkańcom naszej gminy ciągłość dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem - podkreśla Leszek Mrożek, wójt gminy Żary.