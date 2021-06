W Gorzowie już po spotkaniach dyskusyjnych. Nie wszyscy mieszkańcy się dogadali

Odbyło się kilkanaście spotkań

Obywatelskie spotkania dyskusyjne trwały od 7 do 21 czerwca. W sumie odbyło się ich 12. O potrzebach i problemach swoich lokalnych społeczności rozmawiali między innymi mieszkańcy osiedla Staszica i Słonecznego oraz Górczyna czy Piasków. Ale w spotkaniach nie chodziło tylko o rozmowę, bo ich uczestnicy mieli też realny wpływ na to, w jaki sposób zmieni się ich najbliższa okolica. Mogli bowiem zadecydować, które zadania na pewno zostaną wykonane. Wystarczyło tylko dojść do porozumienia i połączyć kilka projektów w jeden pakiet, który gwarantuje zwycięstwo w głosowaniu.