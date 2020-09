W Gorzowie przy ul. Śląskiej mają bajoro zamiast podwórka

- Mamy w bagnie mieszkać? Woda zalewa nam piwnice, moczy fundamenty. Koszmar nam zrobili – Stanisław Czernicki z ul. Śląskiej nie ukrywa złości. Odkąd wyremontowano tu ulicę cała deszczówka spływa na podwórka dwóch bloków.

Pan Stanisław mieszka przy ul. Śląskiej 79. Ale problem dotyczy całego bloku, który liczy trzy klatki. Obok jest taki sam budynek. I ma dokładnie takie samo bajoro jak sąsiedni blok. Bo pomiędzy tymi dwoma budynkami jest wjazd na podwórko, które leży znacznie niżej niż ulica. I to ten wjazd podczas ulewy zmienia się w rwący potok. A na dole, z tyłu budynków tworzą się bajora niemal na całej szerokości. Sięgają do samego budynku. Deszczówka zalewa piwnice – Kiedy remontowali ulicę i chodniki, to odpływ rynien zostawili przy samym budynku – mężczyzna pokazuje dykty popodstawiane pod rynny. Sam je tam układał, żeby woda spływała na chodnik a nie od razu na ściany i cokół wokół bloku. – Ale co z tego, że płynie na chodnik, jak z chodnika wszystko leci na nasze podwórko? - S. Czernicki pokazuje wielkie bajoro z tyłu jego bloku.

Pod budynkiem obok też są wielkie kałuże. – Już wysychają, bo ostatni deszcz był dwa dni temu. Ale było jeszcze gorzej. Dotąd woda stała – mężczyzna pokazuje mur kilka centymetrów nad ziemią. W budynku od strony podwórka są drzwi do piwniczek. Ludzie podmurowali sobie przed nimi progi, żeby zatrzymywały wodę. – Kto nie ma, ten po ulewie piwnice ma zalaną – pokazuje podmoczone drzwiczki bez progu w sąsiednim bloku.

Mieszkańcy ul. Śląskiej twierdzą, że problem ze spływającą wodą na podwórko zaczął się, kiedy wyremontowano ul. Śląską.

Wszystko spływa z deszczem – Już w trakcie prac zgłaszaliśmy wykonawcom, że tak nie może być. Że deszczówka cała pójdzie na budynek i podwórko. Ale tłumaczono nam, że na chodniku jest spad i woda pójdzie na jezdnię – opowiada Ludwika Skołuda, sąsiadka pan Stanisława. Mówi, że przed remontem rynny były podłączone do kanalizacji deszczowej i nie było tego potoku na wjeździe. – A teraz co? Utwardzili niby ten wjazd. Tyle że to wszystko spłynęło razem z deszczem – pokazuje kobieta.

- Szkoda tego bloku. Tu chodzi o nasze fundamenty. Przecież, jak będą regularnie podmywane i moczone, to wreszcie się ten dom rozsypie. A to stary przedwojenny budynek – załamuje ręce S. Czernicki.

Miasto nie ma pieniędzy Zapytaliśmy w Administracji Domów Mieszkalnych nr 2 czy coś można zrobić, żeby podwórka przy ul. Śląskiej nie były zalewane po każdym deszczu. Usłyszeliśmy, że temat jest znany administracji. Ale też od razu, po telefonie reportera, zarządca wybrał się na miejsce i jeszcze raz wszystko sprawdził. – Tam musi być utwardzony teren. Trzeba by więc położyć polbruk i podłączyć do kanalizacji deszczowej – mówi Katarzyna Folińska, zastępca kierownika ADM nr 2 w Gorzowie. I od razu zaznacza, że niestety miasto nie ma pieniędzy na zrobienie tego. – Jako administracja my tym terenem dysponujemy tylko w zakresie sprzątania. Wspólnota mieszkaniowa, która tam jest, może się ubiegać o poprawienie tego podwórka w ramach budżetu obywatelskiego. Albo wyłożyć swoje pieniądze – tłumaczy K. Folińska.

Remont ul. Śląskiej zakończył się na początku marca tego roku. Była przebudowywana pomiędzy Wałem Poprzecznym a skrzyżowaniem z ulicami: Towarową i Bracką. Prace rozpoczęły się w czerwcu zeszłego roku. Kosztowały 10,8 mln zł, z których 4,3 mln zł to było rządowe dofinansowanie.

Wideo: Oberwanie chmury nad Gorzowem. Niektóre ulice w mieście są nieprzejezdne