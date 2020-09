W Gorzowie Wlkp. zawisł bilbord, który łączy ruch LGBT z pedofilią

Na ogromnym bilbordzie wiszącym przy ruchliwej trasie w Gorzowie każdy może przeczytać, że ruch LGBT chce uczyć czterolatki masturbacji, sześciolatki wyrażania zgody na sex a dziewięciolatki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu. – To skandal – mówi część mieszkańców bloku.

- Bilbord jest skandaliczny. Może ktoś powinien zapytać mieszkańców, czy takie treści chcą mieć na swojej ścianie – mówi jedna z mieszkanek wieżowca przy ul. Sułkowskiego w Gorzowie (nie chce nazwiska w gazecie). Powiadomią prokuraturę Bilbord, na którym zarzuca się lobby LGBT m.in., że czterolatki chce uczyć masturbacji, zawisł na wieżowcu w czwartek. Tuż przy ruchliwej trasie średnicowej, na wysokości ul. Andrzejewskiego. Widać go z daleka. Wieżowiec należy do spółdzielni Budowlani. Prezes o bilbordzie dowiedział się od dziennikarza Gazety Lubuskiej. Od razu poszedł sprawdzić, czy faktycznie coś takiego pojawiło się na bloku należącym do spółdzielni. – Tę ścianę dzierżawimy firmie Anart. Mamy co prawda zapis w umowie, że nie może się na niej pojawić nic obrażającego, czy szkalującego. Ale nie mnie oceniać, czy ten baner taki właśnie jest – tłumaczy na gorąco Wiesław Bogdanowicz, prezes spółdzielni Budowlani. Dodaje, że osobiście się nie zgadza z tym co jest napisane na bilbordzie, ale też nie wie czy w jego gestii jest zawiadamianie policji.

Ten baner, to wyraz nie tylko braku tolerancji ale pychy ludzi, którzy za tym stoją. Doniesienie do prokuratury planuje złożyć Monika Drubkowska z fundacji Warto być równym nad Wartą. – Jestem już umówiona z prawnikiem w tej sprawie – mówi M. Drubkowska. W jej ocenie jest to działanie polityczne struktur opozycyjnych do lewicy. – I nie jest poprawne. Oni weszli już na drogę agresji. Chcą nas siłą zatłuc. Chcą zatłuc nasz aktywizm. Zgnębić, żebyśmy przestali walczyć o swoje prawa. My wychodzimy pokojowo ze swoimi postulatami. Z ich strony jest coraz większa agresja – denerwuje się M. Drubkowska. Dla niej ten baner, to wyraz nie tylko braku tolerancji ale pychy ludzi, którzy za tym stoją.

To ogólnopolska akcja Skontaktowaliśmy się z firmą, dzierżawiącą powierzchnię na wieżowcu przy ul. Sułkowskiego. - Ktoś zlecił, zapłacił. Zobaczyłem, że nie ma tam nic nieobyczajnego więc zawiesiłem – mówi Arkadiusz Cichoń z firmy Anart. Na pytanie, czy nie zwrócił uwagi, że treść może kogoś szkalować odpowiada, że w jego ocenie jedynie pedofilii. Zapytaliśmy też, czy łączenie pedofilii z ruchem LGBT w jego ocenie nie jest kłamliwe, odpowiedział, że nie wie.

Powieszenie baneru zleciła fundacja Pro-Prawo do Życia. Z nią związany jest Kazimierz Sokołowski, znany w Gorzowie przedsiębiorca i działacz. W zeszłym roku sprzeciwiał się pierwszemu w Gorzowie Marszowi Równości. Marsz Równości przeszedł do historii. Teraz będzie co roku W lutym tego roku przed szpitalem w Gorzowie ustawił furgonetkę, na której są banery ze zdjęciami płodu przerwanego w 22. tygodniu ciąży oraz informacją: „W gorzowskim szpitalu wojewódzkim zabijają dzieci nienarodzone”. Jest wyrok za furgonetkę antyaborcyjną. Oklejony szokującymi zdjęciami samochód stoi przed szpitalem w Gorzowie

Zapytaliśmy go o baner na wieżowcu. - To jest ogólnopolska akcja fundacji. I to ona zleciła i zapłaciła za powieszenie bilbordu. Ja jestem tylko wolontariuszem –tłumaczy Kazimierz Sokołowski. Ale dodaje, że jest całym sercem za akcją i zgadza się z treścią tam umieszczoną. –To informacja zasięgnięta ze Światowej Organizacji Zdrowia, na temat zagrożeń, jakie czekają dzieci, jeżeli wdroży się edukację seksualną. Jest to cenna informacja. Ten baner nie jest przeciwko komuś, ale informacyjny – twierdzi K. Sokołowski.

Powisi przynajmniej miesiąc Na pytanie, czy w jego ocenie dopuszczalne jest łączenie ruchu LGBT z pedofilią odpowiada, że tak. – O tym mówią dane statystyczne. Wśród osób homoseksualnych jest więcej pedofilów niż wśród osób heteroseksualnych – mówi K. Sokołowski.

Adam Brawata z fundacji Pro – Prawo do Życia informuje, że akcja wieszania bilbordów z taką treścią jest ogólnopolska. – Tam, gdzie nie mamy miejsca na bilbord, jeździ auto z przyczepką, na której jest plakat – tłumaczy A. Brawata. Takie auto jeździło już m.in. po Zielonej Górze. W Gorzowie bilbord powisi przynajmniej miesiąc. Bo na tyle jest podpisana umowa. – Ale nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby wisiał, jak najdłużej – mówi A. Brawata. Wideo: Pierwszy Marsz Równości przeszedł ulicami miasta. Według policji wzięło w nim udział około 400 uczestników