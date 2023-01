W Gorzowie wyremontowano kilkanaście pustostanów. Trafią do nowych najemców

Nie nadają się do zamieszkania

Ze ścian odpada tynk i wyziera goła cegła. Brakuje drzwi wewnętrznych, a w niektórych nie ma nawet podłogi. Trudno w to uwierzyć, ale lokatorzy niszczą nawet instalacje, doprowadzając mieszkania do kompletnej ruiny. Takie lokale są odzyskiwane zazwyczaj po eksmisjach osób niepłacących czynszu. Większość z nich wymaga generalnego remontu. Doczekało się go czternaście takich zaniedbanych pustostanów, które wcześniej nie nadawały się do zamieszkania. Teraz trafią do nowych najemców.