W Gorzowie znów będzie stacjonować wojsko! Będzie to 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

Z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem prezydent Gorzowa spotkał się w czwartek w Warszawie.

- Mamy do przekazania strategiczną, ale przede wszystkim bardzo dobrą wiadomość. Gorzów wróci na wojskową mapę Polski – powiedział Jacek Wójcicki tuż po spotkaniu z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem.

[polecan]26085957[/polecane]

Jak informuje miasto, wicepremier rządu, a zarazem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, po analizie dokumentów i po konsultacjach zgodził się na rozpoczęcie przygotowań do powrotu wojska do Gorzowa. Decyzja dotyczy ulokowania w naszym mieście jednostki wojskowej oraz zgrupowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Gdzie miałoby stacjonować wojsko? Tego jeszcze nie wiemy. Wiadomo już jednak, że w Gorzowie miałaby stacjonować jednostka 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.

- To bardzo ważny i symboliczny moment powrotu Gorzowa do wojskowej mapy Polski, ale to przede wszystkim ważny krok dla wzmocnienia obronności naszego kraju i bezpieczeństwa dla mieszkańców. A dla młodych mieszkańców naszego miasta otwiera szereg możliwości awansu i rozwoju. Szczegóły przygotowań i spotkania przekażemy wkrótce – mówił w czwartek prezydent Gorzowa.