W hali przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze ruszył punkt szczepień powszechnych przeciwko COVID-19. Sprawdziliśmy, jak przebiegają

Już wcześniej informowaliśmy na naszych łamach, że to właśnie w środę, 28 kwietnia, w Zielonej Górze ruszy punkt szczepień powszechnych. Mieści się on w hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej 37. To zielonogórski magistrat przygotował ten punkt, za przeprowadzanie w nim szczepień jest zaś odpowiedzialne ALDEMED Centrum Medyczne w Zielonej Górze.

Jak informował wcześniej prezydent Janusz Kubicki: - Punkt w hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej - jego przepustowość to 1000-1500 szczepień dziennie.

Urząd Miasta Zielona Góra wyjaśnia: Przypominamy, że szczepienia powszechne będą odbywały się w następujących dniach: