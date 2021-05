W hali sportowej Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie punkt szczepień masowych

Uniwersytet Zielonogórski chciałby, aby rok akademicki 2021/22 rozpoczął się w jak najbardziej zbliżonych do poprzednich lat warunkach i studenci na miejscu mogli zdobywać wiedzę i umiejętności. By tak się stało i by wszyscy czuli się na uczelni bezpieczni, uniwersytet przystąpił do ogólnopolskiego systemu szczepień masowych w instytucjach i zakładach pracy.