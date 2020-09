W Internecie pisz swoje komentarze tak, jakby... Twoja własna babcia czytała Ci przez ramię, czyli parę słów o braku anonimowości w sieci

W sieci nie jesteś anonimowy. Gdy komentujesz coś w Internecie, podpisujesz to często imieniem i nazwiskiem. A konsekwencje Twoich słów mogą być różne. Niby prosta rzecz, ale ostatnie dni pokazują, że na internetowej aktywności łatwo można się „przejechać”. Sieć wciąż huczy po wpisie jednego z zielonogórskich radnych (pisaliśmy o tym na naszych łamach już parę razy).

Twój żart w Internecie może urazić innych. Trzeba liczyć się z jego konsekwencjami

Żart udostępniony przez radnego uraził wiele osób. Ktoś mądry powiedział mi ostatnio, że:

człowiek powinien tak komentować różne sprawy w Internecie, jakby nasza własna babcia czytała nam wpisy przez ramię.

To niezły kubeł zimnej wody. Uczy kultury w sieci, dystansu i spokoju. Nawet do spraw, które rozgrzewają nas do czerwoności…