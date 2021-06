W jakich punktach zielonogórskiego deptaka pojawią się słupki ograniczające wjazd? Urząd podaje konkretne lokalizacje. Sprawdźcie! OPRAC.: Natalia Dyjas-Szatkowska

Wracamy do tematu chowanych słupków, które mają pojawić się na deptaku w Zielonej Górze. Po co? By ograniczyć sytuację, która ma tu miejsce obecnie - kierowcy traktują deptak jak skrót i często przejeżdżają nim, co stanowi uciążliwość dla części spacerowiczów. Urząd miasta podaje lokalizacje, gdzie takie słupki mogłyby się pojawić.