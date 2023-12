W Karkonosze dalej pod górkę. Będą za to samoloty do Albanii

Problemy Lubuszan z połączeniami kolejowymi, to już codzienność. Mimo ogromnych nakładów finansowych, jakie władze województwa przeznaczają na organizowanie kolejowego transportu zbiorowego, nadal pozostawia on wiele do życzenia. Nie bez znaczenia jest tu rola spółki Polregio, która nie wywiązuje się właściwie z umowy. Jeśli uda się „ugasić jeden pożar”, za chwilę pojawia się kolejny.