W Kłodawie powstaje przedszkole i żłobek jak z marzeń! Prace idą pełną parą

Budowa mostu w Pomorsku coraz bliżej. Właśnie ruszyły konsultacje społeczne. Którędy będzie przebiegać nowa trasa i przeprawa?

Most w Pomorsku ma być ułatwieniem nie tylko dla mieszkańców gminy Sulechów czy Czerwieńsk, ale także zielonogórzan. To wielka inwestycja, do której pieniądze ma dołożyć rząd, w ramach programu „Mosty dla Regionów”. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił konsultacje społeczne i prezentuje przebieg wariantów przyszłej trasy. Mieszkańcy mają czas do 17 maja, by złożyć ewentualne wnioski.