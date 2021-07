W Kostrzynie powstanie nowy most na Warcie. Ale przez dwa lata kierowców czeka drogowy koszmar!

Najpierw zostanie wybudowany most tymczasowy, później obecna przeprawa zostanie rozebrana. Nowy most powstanie w miejscu dotychczasowego.

Nowy most na Warcie ma powstać do końca 2023 r. Na czas budowy kierowcy będą się poruszać po moście tymczasowym. Ruch będzie na nim wahadłowy, a to zwiastuje ogromne problemy komunikacyjne.

Most nad Wartą zostanie wybudowany od podstaw. Będzie kosztował ponad 100 mln zł, a jego wysokość nad lustrem wody wyniesie 5,25 metra. Wcześniej zostanie wybudowana przeprawa tymczasowa, a po jej otwarciu dotychczasowy most zostanie rozebrany. Nowy most powstanie w miejscu obecnego. Nowy most zgodnie z planem ma być ukończony pod koniec 2023 r. Jakub Pikulik

Będą mogły pływać lodołamacze i barki Dlaczego potrzebna jest ta inwestycja? Most będzie wyżej nad lustrem wody w stosunku do obecnego. Umożliwi to pracę lodołamaczom. Trzeba też pamiętać, że nowa wysokość mostu umożliwi transport na barkach dwóch kontenerów ustawionych jeden na drugim. To ważny aspekt w kontekście przywrócenia żeglowności rzeki Warty – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Powstanie most tymczasowy Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Warbud. Robotnicy niebawem wkroczą na plac budowy. Pierwszym krokiem będzie wybudowanie mostu tymczasowego. Powstanie w sąsiedztwie obecnej przeprawy, po jej lewej stronie (patrząc od strony centrum miasta). Sama budowa mostu tymczasowego nie powinna być skomplikowana. – Wykorzystamy technologię wojskową, wybudowany zostanie tzw. most Baileya. To konstrukcja kratownicowa, dość prosta i sprawdzona. Bardziej skomplikowana będzie przebudowa drogi w taki sposób, aby skierować ruch na most tymczasowy – mówi Zenon Kozdrowicki z firmy Warbud. Po jego wybudowaniu rozpocznie się rozbiórka obecnego mostu, w którego miejscu powstanie nowa przeprawa. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2023 r.