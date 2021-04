W Kostrzynie trwa budowa nowego parku za ponad 4 mln zł. Centrum miasta bardzo się zmieni. Jakie atrakcje będą w parku?

Tereny rekreacyjne w sąsiedztwie amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą zmienią się nie do poznania. Trwa tutaj budowa nowego parku, który z założenia ma służyć zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcom miasta. Park ma również ożywić tę ważną, centralną część Kostrzyna.

Tereny przy amfiteatrze w Kostrzynie już się zmieniają. Ekipy budowlane zerwały asfalt ze starych alejek, położono instalacje, wytyczono nowe ścieżki, na których układana jest nawierzchnia. Prace trwają i tereny rekreacyjne w tej części miasta zmieniają się z dnia na dzień. W sumie inwestycja będzie kosztowała ponad 4 mln zł. 85 proc. tej kwoty to dotacja unijna. Projekt nosi nazwę „Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury”. Kostrzyn realizuje ten unijny projekt wspólnie z sąsiednim Słońskiem i niemieckim Seelow. Park i tereny rekreacyjne buduje firma z Jarosławia. Inwestycja ma się zakończyć do września 2021 r. Będzie tu miejsce dla młodszych i starszych mieszkańców miasta. Powstanie infrastruktura, która pozwoli na aktywny wypoczynek.

Tereny rekreacyjne powstały czynem społecznym Nie zawsze ta część miasta służyła mieszkańcom jako tereny rekreacyjne. Potocznie tereny te nazywano "dołkami". Miejsce było zdegradowane jeszcze po działaniach wojennych w 1945 r. W latach 70. zaczęły tu powstawać tworzone przez kostrzynian przeróżne i najczęściej samowolne konstrukcje. Szopki i altanki nie pasowały to centrum miasta. W latach 80. władze miasta podjęły decyzję o uporządkowaniu tych terenów. Projektem kierował Jerzy Trepczyk, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Kostrzyna. Prace wykonywano czynem społecznym. W ruch poszły łopaty, szpadle, taczki i spychacze. Wspólnymi siłami udało się nie tylko uporządkować "dołki", ale też wybudować amfiteatr. Prace trwały dwa lata, zakończono je w 1987 r. Na terenach przy amfiteatrze zerwano stare alejki, położono instalacje i wytyczono nowe ścieżki. Jakub Pikulik

Atrakcje w nowym parku w Kostrzynie nad Odrą Nowy park powstanie w miejscu wytyczonych w latach 80. alejek i dawnego boiska piłkarskiego. Będzie tu można znaleźć między innymi:

park rowerowy,

klasyczny oraz muzyczny plac zabaw,

podniebna deskorolka,

strefa work out,

park linowy,

zestaw sprawnościowy,

plac reprezentacyjny,

zestaw wspinaczkowy,

stoły do gry w szachy i „chińczyka”,

plac do gry w bule,

altana,

kwietniki,

infrastruktura towarzysząca (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, w.c . itp.),

oświetlenie W parku będzie zielono Nie byłoby parku bez terenów zielonych. Dlatego w ramach inwestycji zaplanowano nasadzenia ponad 80 drzew liściastych (m.in. dęby błotne, wiązy, olsze, klony, jabłonie purpurowe) ok. 260 krzewów liściastych (m.in. kaliny, róże rabatowe, derenie), ok. 70 drzew iglastych (m.in. świerki i sosny), ok. 70 krzewów iglastych (cisy i żywotniki) oraz 3.200 roślin jednorocznych. Powstaną też nowe trawniki, a w parku zamontowane zostaną budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków.

Już działa tu skate park W sąsiedztwie parku już działa otwarty w zeszłym roku skatepark. Jest też wyremontowany kilka lat temu amfiteatr oraz wyremontowane alejki przy stawiku. Park był więc ostatnim elementem, który aż prosił się o gruntowną przebudowę.

Skate park kosztował ponad 850 tys. zł. To tutaj spotykamy kilkoro młodych ludzi. - Dobrze, że coś tutaj robią. To centrum miasta, widzi je każdy, kto przejeżdża przez Kostrzyn. Od lat nikt nic tu nie robił. Alejki przy amfiteatrze są stare i zaniedbane. Jeśli do tego powstanie infrastruktura, to na pewno wielu mieszkańców będzie tu chętnie spędzała czas - uważa 16-letni Karol. Przeczytaj też: Inwestycje w Kostrzynie w 2021 r. Co powstanie w mieście? Czy rozpocznie się budowa wyczekiwanego basenu? Sprawdzamy!

Wideo: GDDKiA planuje wyciąć 580 drzew wzdłuż drogi krajowej nr 22 między Kostrzynem, a Słońskiej. Sprzeciwiają się temu przyrodnicy