W lesie na terenie powiatu żarskiego ktoś wyrzucił setki opon i inne odpady. Leśnicy szukają sprawcy. Koszt utylizacji śmieci to 20 tys. zł

To skandal! W samym środku lasu, około 100 metrów od drogi Brody - Zasieki, na terenie leśnictwa Marianka, ktoś zostawił setki opon. Starych, zużytych, różnych rozmiarów, z osobówek, ciężarówek, maszyn rolniczych. Jest tego cała sterta, to jednak nie wszystko. Oprócz opon w lesie zostawiono papę rozbiórkową, wełnę mineralną, folię i inne śmieci. Widok porażający. Pracownicy Nadleśnictwa teren uprzątną, opony trafią do utylizacji, a jej koszt to ok. 20 tysięcy złotych!