W Lubuskiem jest opuszczona baza atomowa. Schowana w lesie przez lata była ściśle strzeżoną tajemnicą Anna Moyseowicz

To nie żart. W Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej pozostałości są do dziś. To niebezpieczne i mroczne miejsce schowane w lesie... Gdzie dokładnie?