W Lubuskiem nie będzie prądu - w wielu miejscowościach prąd będzie wyłączony. Sprawdź, czy Twój dom jest na tej liście |ADRESY

BRAK PRĄDU W LUBUSKIEM

Brak prądu, szczególnie ten nieplanowany może utrudnić nam życie. Oczywiście nie zawsze mamy wpływ, na to, co się wydarzy, ale czasami na sytuacje związane z brakiem energii można się przygotować. Jak? Enea Operator cyklicznie planuje przerwy w dostawie energii elektrycznej. Dlaczego operator wyłącza prąd? Pamiętajcie, to nie jest AWARIA. Powody do planowanych przerw mogą być różne, na przykład modernizacja sieci, przyłączenie nowych odbiorców czy konserwacja stacji transformatorowej. Zazwyczaj trwają one od kilku minut do kilku godzin.

Czytaj również: Jak ładować telefon? To nie takie proste. Zobacz, co robisz źle i jak niszczysz baterię w smartfonie

W komunikacie publikowanym przez Enea Operator znajdziemy dokładną listę miejsc, gdzie nie będzie prądu w Lubuskiem. Adresy i godziny. Sprawdziliśmy więc, gdzie w ostatnim tygodniu marca nie będzie prądu w naszym województwie lubuskim.