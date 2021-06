W Lubuskiem powstaną nowe drogi. Promesy trafiły do samorządowców

To są inwestycje bardzo oczekiwane przez mieszkańców, bo nie tylko wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa, ale też polepszają komfort życia, dostęp do różnego rodzaju instytucji publicznych czy terenów przemysłowych. Mówimy tu o konkretnych pieniądzach, bez których tych zadań nie udałoby się zrealizować - mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Kolejne miliony złotych rządowych dotacji trafiły do lubuskich samorządów na budowę, remonty i przebudowy dróg lokalnych. Realizacja tych inwestycji ma być kolejnym krokiem do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Lubuskie. Do 2029 na budowę i remonty dróg pójdzie 1,5 mld zł!

Najwięcej dla powiatu wschowskiego

Najwyższe dofinansowanie, bo opiewające na blisko 11 milionów złotych otrzymał powiat wschowski. Pieniądze przeznaczy na dwie inwestycje.

- Dzięki tym środkom rozbudujemy drogę powiatową od miejscowości Sława do miejscowości Lipinki. To jest pierwszy etap większego zadania, bo ta trasa będzie miała swoją kontynuację aż do miejscowości Krzepielów. Drugą z inwestycji jest natomiast remont ulicy Dworcowej w Szlichtyngowej - mówi Andrzej Bielawski, starosta wschowski.