W Lubuskiem silne wiatry! W Słubicach porywy osiągnęły 70 km/h

- Prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:00 dnia 05.05.2021 do godz. 24:00 dnia 05.05.2021. Prawdopodobieństwo występowania zjawiska to 85 proc.

W Słubicach porywy 70 km/h!

AKTUALIZACJA

• 13:30

Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego - w Słubicach zanotowano poryw 69 km/h. W kolejnych godzinach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, możliwe porywy do 90 km/h z zachodu i południowego zachodu.

Silny wiatr może powodować szkody

Silny wiatr, może wyrządzać w wielu miejscowościach poważne szkody. Dlatego lepiej przygotować się na nadejście wichury i unikać przebywania w pobliżu linii wysokiego napięcia, drzew itp. Zaleca się też parkować auta z dala od drzew oraz usunięcie z balkonów i tarasów wszystkich rzeczy, które może porwać wiatr.