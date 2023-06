W Lubuskiem sypią się kary za bezpodstawne wezwanie służb. Takich przypadków jest bardzo dużo (b)

Niemal 100 fałszywych wezwań odnotowali lubuscy policjanci tylko od początku roku. Sprawy fałszywych alarmów kierowane są do sądów, a ich autorzy muszą liczyć się z surowymi karami. Mogą to być wysokie grzywny lub w niektórych przypadkach kary pozbawienia wolności nawet do 8 lat.