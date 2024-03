W Lubuskiem wysycha jezioro. Głębokie znika w oczach. Czy to przez budowę S3? Te argumenty zastanawiają

Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy".

O raporcie R. Krzycha pisaliśmy szczegółowo w GL w poniedziałek. Przypomnijmy w wielkim skrócie: znany lokalny prawnik i społecznik przedstawił raport, w którym udowadnia, że wysychanie jeziora Głębokiego wynika z faktu, iż S3 odcięła zbiornik od wielkiego terenu naturalnej zlewni. A woda deszczowa nie spływa do Głębokiego, bo zbudowane pod S3 przepusty zostały umiejscowione o ponad pół metra wyżej, niż te oryginalne. Zbudowano je także powyżej wysokości zapisanej w projekcie.

Dlaczego Głębokie wysycha? Mieliśmy cztery pytania

W efekcie woda z terenu zza eski, zamiast spływać, zaczęła się gromadzić po drugiej stronie trasy i przez lata utworzyły się tam olbrzymie bagnowiska, których - jak udowadniał R. Krzych, pokazując zdjęcia sprzed lat - wcześniej nie było. Pokazał też ekspertyzę, z której wynika, że podmokłe tereny mogą trzymać rocznie nawet 100 tys. metrów sześciennych wody, podczas gdy roczny ubytek Głębokiego jest... trzy razy mniejszy.

Cały materiał jest TUTAJ Natychmiast po prezentacji R. Krzycha wysłaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze pięć pytań. Chcieliśmy wiedzieć: Czy GDDKiA zamierza obniżyć przepusty w rejonie Głębokiego? Czy GDDKiA jako inwestor może i zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy? Czy GDDKiA poczuwa się do winy w kontekście obniżającego się poziomu wody w Głębokim? Od kiedy konkretnie (data/dokument) GDDKiA wie o tym, że przepusty osadzono za wysoko w stosunku do projektu? Podobno na lubuskim odcinku S3 przepusty są za wysoko w czterech miejscach (takie dane ma wojewoda) - o jakich miejscach mowa?

GDDKiA: są hipotezy, dowodów brak

Oto odpowiedź, jaką we wtorek otrzymaliśmy od rzeczniczki dyrekcji Anny Jakubowskiej. - Trudno jest podejmować działania, wyciągać konsekwencje, czy poczuwać się do winy, której nie udowodniono w żaden sposób. Wciąż mówimy o hipotezach, dowodów na wpływ zmiany posadowienia przepustów pod S3 na ubywanie wody w jeziorze brak. My, jako instytucja, nasze działania jesteśmy zobowiązani opierać o profesjonalne ekspertyzy i dokumenty. A póki co, jedyne znane profesjonalne opracowania wykluczyły zdecydowanie wpływ drogi S3 na wysychanie jeziora Głębokie. Jeśli w wyniku prowadzonych działań i analiz społeczników, ubywanie wody z jeziora zostanie bezsprzecznie powiązane i udokumentowane, a także potwierdzone w oficjalnych dokumentach z drogą S3 oraz zostaną wskazane kierunki działania, które zagwarantują zażegnanie problemu wysychania jeziora, to takie działania będziemy podejmować. Na tą chwilę nie ma do tego podstaw. I choć wspieramy wszelkie działania prospołeczne i proekologiczne, ratowanie jeziora nie jest zadaniem drogowców, nie posiadamy niezbędnej do tego wiedzy ani kompetencji. A nasze zadania realizujemy w oparciu o decyzje i opinie organów do tego powołanych - napisała A. Jakubowska.

Dodała także: A co do przepustów. Zgadza się, posadowienie przepustu, stanowiącego naturalny przebieg rowu (prostopadły do drogi), na etapie budowy musiało zostać skorygowane, jak i cały system odwodnienia drogi na tym fragmencie, a także przepusty ekologiczne dla płazów. Co nie oznacza, że są „za wysoko”. Wykonawca podczas budowy zastał warunki znacznie odbiegające od tych, które zakładał projekt. Ze względu na zbyt wysoki poziom wód gruntowych (w co może dziś trudno wręcz uwierzyć) na etapie budowy, konieczne było jego podniesienie, bo poziom wody uniemożliwiał jego wykonanie na pierwotnie zaprojektowanej wysokości. Groziło to całkowitym jego zalaniem (co jest niedopuszczalne). Gdyby takie korekty nie nastąpiły, przepust nie spełniał by swojej roli. Stwierdzenie, że wykonawca podniósł przepust, bo teren był podmokły jest uproszczeniem całkowicie zmieniającym postać rzeczy, czyli nieprawdą. Korekta posadowienia odbyła się po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, prowadzącym nadzór nad budową. Wówczas konieczne było dostosowanie się do zastanych podczas budowy warunków. Nie można było zakładać, że poziom wód gruntowych ulegnie znacznemu obniżeniu. Obecnie nawet na pierwotnym poziomie nie obserwujemy wody, czy zastoisk w pasie drogowym. Bo tylko takie świadczyłyby o tym, że przepust jest zbyt wysoko posadowiony. Mokradła „niedaleko” drogi o tym nie świadczą.

Społecznik komentuje: nie liczę na współpracę z ich strony

Co o odpowiedzi urzędników sądzi R. Krzych? - Nie nastąpiło obniżenie wód gruntowych, tylko na skutek poniesienia kolejnego przepustu, pod drogą gminną do Porąbki, do S3 nie dopływała znaczna część wody z Rojewa. Podniesienie tego gminnego przepustu nastąpiło w trakcie budowy drogi S3 - tą droga z Kalska był wożony żwir i pierwotny przepust został zarwany. Nie wiem czy celowo go podniesiono, czy przez niedbalstwo, ale jest on o 21 cm wyżej niż teren z którego ma odprowadzać wodę. Dlatego ten zapas wody nie dopływał do S3, mimo iż od 2021r. w bagnie rojewskim gromadziła się woda. Niezależnie od tego, i tak bezpośrednio przed S3 zbiera się woda, która nie sięga do przepustów - wyjaśnia społecznik.

A jeśli chodzi o badania, o których mówi rzeczniczka dyrekcji, to R. Krzych precyzuje, że są dwa. - Pierwsze, z 2010 r., potwierdza moje założenia. Drugie, z 2021 r., zrobione przez firmę ze Szczecina, posiada kluczowe błędy: wskazuje, że do Głębokiego prowadzi jeden rów, a są dwa rowy. Po drugie wskazuje, że rów (ten z dużego bagna) we wrześniu wody nie prowadzi. Na tym się kończy ta opinia w kwestii Rojewa. Błąd polega na tym, że rowy tego typu prowadza wodę tylko w okresie przełomu zimy i wiosny. Więc z obiektywnego punktu widzenia ta opinia jest bezużyteczna. Nie wiem czy to znowu bylejakość wykonawcy czy celowe działanie. Faktem jest że ta sama firma na zlecenie GDDKiA wykonywała różne zlecenia, co też ustaliłem. Co - gdyby przenieść na grunt procesu sądowego - stanowiłoby podstawę do podważenia bezstronności tej firmy - mówi GL R. Krzych.

Na koniec dodaje:- Nie liczę na współpracę ze strony dyrekcji dróg, dlatego podejmuję takie działania, które zmuszą ich do naprawienia błędów.

