W Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze – nowy spektakl „Pralnia”: Bezbronni wobec „brudu na życzenie”

A raczej zalegają. A jedyne, co tam wibruje, to natarczywy dźwięk telefonu, którego żadnemu z nich nie chce się odebrać. Nuda? Skąd! My bawimy się świetnie, bo żona z mężem prowadzą nafaszerowane humorem dialogi. Ale to jeszcze nic. Poczekajcie aż bohaterowie „Pralni” (premiera sztuki w Lubuskim Teatrze 29 maja 2021 roku) wstaną, a żonka zamieni się w wulkan energii i dalejże zacznie testować kupione w internecie wynalazki na superfigurę, przegryzając liściem sałaty. A mężuś? Ten już spieszy na „nabożeństwo” ze swoim guru medytacji i relaksacji. Normalnie – na pełnym biegu ku doskonałości!