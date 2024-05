W maju na "Mostku Miłości" w Iłowej! Trzeba tam pojechać i wpaść w zachwyt! To wymarzone miejsce na oświadczyny!

Historia miłości i zdrady z Iłowej

Spór z sąsiadami

"Mostek Miłości" faktycznie miał powstać w wyniku sporu z rodziną miejscowych przemysłowców do prawa korzystania z ulicy Ogrodowej, która dzieliła posiadłość Hochberga na dwie połowy. Właściciel drogi – przedsiębiorca Winkler zabronił Hochbergowi używania jego drogi, więc hrabia wybudował most, który miał obejść zakaz.

Wilhelm Winkler zagarnął ziemię pod wsią Konin, należącej do dóbr pałacowych. W ten sposób doszło do procesu sądowego. Sprawa jednak zakończyła się dla Fryderyka Hochberga pomyślnie. Winklerowie składali apelację i zażalenia do Sądu Grodzkiego w Żaganiu. Nie czekając na werdykt sądu, zastosowali oni wobec swego sąsiada sankcje, zabraniając mu przechodzenia przez drogę, która dziwacznym zbiegiem okoliczności należała do nich.