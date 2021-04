W Nowej Soli można zaszczepić się przeciw COVID-19 z dnia na dzień. We wtorek ustawiały się kolejki

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19. Infolinia 989

Aby zaszczepić się w tym punkcie we wtorek w południe, wystarczyło zadzwonić w poniedziałek ok. godz. 8 rano na infolinię 989. Jest całodobowa i nie płaci się za połączenie. Warunek, to rocznik urodzenia, 1975 lub niższy. Jeśli wypadło automatyczne połączenie, wystarczyło wstukać kod pocztowy 67-100 (bez kreski), jeśli odezwał się konsultant, a pacjent nie był z Nowej Soli, wystarczyło podać nazwę tej miejscowości i termin był na drugi dzień.

Pacjent może dostać kilka sms-ów. Pierwszy potwierdza termin i adres, drugi jest przypomnieniem o terminie, również ma adres szczepienia w treści. Potem można dostać jeden sms o zmianie godziny. Tak było w tym przypadku, ale to ze względu na zmianę godziny dostawy szczepionek do punktu, to też mogło spowodować późniejsze kolejki.

Podczas próby zarejestrowania się w Zielonej Górze, zależnie od połączenia, terminy były o wiele bardziej odległe, 4 albo nawet 29 maja.