W ogrodzie Józefa Koncewicza znów jest magicznie. Właśnie kwitną tu setki irysów. Taki spektakl barw można podziwiać tylko przez krótki czas

Razem posadziliśmy go przed zielonogórską siedzibą naszej redakcji. I co roku pilnie obserwujemy, co tam z niego znów wyrośnie.

Pan Józiu (bo tak zwracają się do niego bliscy) swą pasją chętnie dzieli się z innymi. To człowiek, który kocha to, co robi. Choć mówi, że z hodowli pięknych irysów powoli chce rezygnować... O irysach chętnie opowiada, dzieli się wiedzą, a i z ochotą podzieli się też kłączami.