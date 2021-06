W ostatnim czasie do zielonogórskiego schroniska trafiło ponad 30 kociąt. Ich wykarmienie to wyzwanie. Placówka prosi o mleko i karmę Natalia Dyjas-Szatkowska

Lato to czas, gdy do zielonogórskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt trafia sporo kociąt wymagających opieki. W ostatnim czasie w placówce pojawiło się kilkadziesiąt nowych kotów. Ich wykarmienie to nie lada wyzwanie. Schronisko apeluje więc o pomoc w postaci puszek i mleka dla kociaków.