W Pałacu Henryków pod Szprotawą możemy zobaczyć najnowsze trendy ślubne. Co wybierają młodzi?

W stodole w Henrykowie 3 i 4 maja 2024 mogliśmy zobaczyć ślubne dekoracje w różnych stylach, przygotowane przez stylistki i organizatorki. - Popularne są różne style - zaznacza Anna Kozińska z Pałacu Henryków. - Możemy zorganizować na przykład stoły w stylu śródziemnomorskim lub na przykład glamour. Wybór nie dotyczy jedynie obrusów, czy dekoracji stołów, ale też ścianek za młodymi.

Jakie menu wybierają państwo młodzi?

- Przez lata najbardziej sprawdziła się kuchnia polska - wyjaśnia Ewelina Młynarczyk, organizatorka ślubna. - Ale oczywiście to zależy od życzenia klientów. Bywało, że życzyli sobie na przykład kuchni wegańskiej i taką właśnie dla nich szykowaliśmy.

Pałac Henryków zorganizował dla swoich klientów loterię, w której można wygrać wesele za 55 tys. zł, dla 100 osób, inną nagrodą jest na przykład suknia ślubna. A jakie są trendy ślubne? - Staramy się zaspokoić gusty gości, którzy mają najróżniejsze, czasami zaskakujące pomysły. - Na przykład dotyczą one złotego wystroju, który mógłby się wydawać niepasujący do surowych cegieł w stodole - opowiada Ewa Kochmańska, szefowa Pałacu Henryków. - Jednak efekt jest zaskakująco ciekawy. Jeśli chodzi o torty ślubne, to również tutaj są nowe trendy. Na przykład młodzi zamawiają piętrowy tort, składający się z pojedynczych kawałków. Takiego tortu nie trzeba kroić.