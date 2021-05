W Sulechowie jeszcze w tym roku ma powstać pumptrack, czyli specjalny tor do jazdy dla rowerów. Ta atrakcja przyciągnie do miasta turystów?

Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, czym jest taki pumptrack . To specjalny tor, zazwyczaj tworzony z myślą o rowerzystach, na którym stworzone są różnego rodzaju muldy i wzniesienia oraz krzywizny, by móc w ciekawy sposób ćwiczyć refleks, równowagę i kondycję fizyczną.

Jak tłumaczy nam Tomasz Rybarczyk, gmina stara się popularyzować jazdę na dwóch kółkach. W gminie jest sporo terenów do jazdy na rowerze, a i piękna przyroda zachęca do tego, by zwiedzać ją i jednocześnie dbać o swoją kondycję. To właśnie w Sulechowie odbywają się też etapy MTB Kaczmarek, czyli wyścigi rowerowe. Teraz najważniejsze dla inwestorów jest to, by tor był bezpieczny dla użytkowników.

