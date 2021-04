W Szprotawie ciąg dalszy awantury o telewizyjny program

USA: Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol [ZDJĘCIA] Trzeba było ewakuować wiceprezydenta Pence'a

Po wiecu przed Białym Domem na którym wystąpił Donald Trump jego zwolennicy ruszyli, by opanować Kapitol. Trzeba było ewakuować wiceprezydenta, w końcu policja opanowała sytuację. Prezydent elekt Joe Biden apelował do prezydenta Trumpa, by powstrzymał swoich zwolenników. W Waszyngtonie wprowadzono godzinę policyjną. Kongresmeni byli zdeterminowani, by w nocy dokończyć obrady.