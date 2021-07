W Szprotawie rośnie skrzydłorzech kaukaski. I to najstarszy w Polsce

Naturalnie drzewo to rośnie na niewielkich obszarach w Turcji, Gruzji, Azerbejdżanie i Iranie. Szprotawski egzemplarz jest datowany na ok. 250 lat, więc wykiełkował około 1770 roku! W literaturze możemy przeczytać, że do Europy sprowadzano je jako ozdobne drzewa parkowe dopiero w XIX wieku. Okaz ze Szprotawy przywędrował do miasta w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach nieco wcześniej.