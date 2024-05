W tym mieście jeden mural przedstawia najważniejsze zabytki i podoba się mieszkańcom| WIDEO ZDJĘCIA

Na szczegóły muralu chętnie zwracają uwagę przechodnie.

– Nawet nie wiedziałam, że tam jest okno. Mąż mi mówił, że trochę przeszkadza, a ja nawet nie zauważyłam – przyznaje jedna z mieszkanek.

– Mural jest piękny. Mieszkam tutaj całe życie, 70 lat. Takie miejsce cieszy – słyszymy od kolejnej osoby.

– Na temat tego, co tutaj jest zrobione przez burmistrza, to się wypowiadam bardzo dobrze. Bo widać, że chłopak się stara, aby coś było w tej Wschowie. Tutaj miał być deptak, ale przeciwko deptakowi buntują się sprzedawcy ze sklepików. Ale jeżeli w innych miastach mogą być takie rzeczy, dlaczego nie mogą być we Wschowie? – uważa jeden z mieszkańców. – Sława się rozwija, a Wschowa ma się zwijać? Ma się rozwijać To duże miasto, królewskie. Mural mi się podoba. Jest na nim ratusz, kościół i zabytki. Ławeczki tutaj są. Można posiedzieć, odpocząć i jest fajnie.