W upalnym słońcu pewne zwycięstwo rezerw Lechii Zielona Góra nad Pogonią Świebodzin

Lechia II Zielona Góra – Pogoń Świebodzin 3:0 (1:0)

W pierwszej połowie oba zespoły nie stwarzały wiele groźnych sytuacji, a jeśli którejś z ekip udało się zbliżyć do bramki rywala, to brakowało dobrego wykończenia akcji. Dopiero na sam koniec pierwszej połowy po rzucie z autu, a następnie po podaniu w pole karne od Bartosza Żurawskiego bramkę dla gospodarzy zdobył Krzysztof Staśkiewicz.

Po zmianie stron wyraźnie lepiej grali zielonogórzanie, którzy szybko chcieli pójść za ciosem. Z kolei drużyna ze Świebodzina nie potrafiła zagrozić bramce gospodarzy, w poczynaniach gości brakowało zacięcia i determinacji. W 63 min w sfaulowany przed polem karny został Bartosz Żurawski. Do piłki podszedł etatowy wykonawca rzutów wolnych w ekipie zielonogórskiej Maciej Brzeźniak i z około z 17 metrów pięknym strzałem w lewy róg bramki pokonał Michała Hajdasza. Niedługo po tym Pogoń miała szansę, by zdobyć bramkę kontaktową, jednak dobrze spisał się bramkarz Lechii. Zielonogórzanie szybko odpowiedzieli, bo już w 68 min po kontrze lewą stroną boiska Kornel Wieczorek podał do zupełnie niepilnowanego Bartosza Żurawskiego i ten ustalił wynik spotkania.