W zdrowym ciele zdrowy duch! Czy w Gorzowie pojawią się trenerzy osiedlowi?

Nauczą grać w koszykówkę, skakać w dal, zorganizują piłkarski turniej albo zabawę w podchody. W wielu polskich miastach z powodzeniem działają trenerzy osiedlowi, którzy prowadzą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Czy taka inicjatywa przyjmie się również w Gorzowie?

Trenerzy osiedlowi w Gorzowie? Kiedy dzieci się nudzą... do głowy przychodzą im różne i nie zawsze rozsądne pomysły. Sposobem na wypełnienie wolnego czasu mogą być zajęcia z trenerami osiedlowymi, pod okiem których można ten czas spędzić w ciekawy i przede wszystkim bezpieczny sposób. Taka inicjatywa od wielu lat z powodzeniem jest realizowana między innymi we Wrocławiu, Poznaniu czy Kaliszu. Teraz na lokalny grunt chce ją przenieść gorzowski magistrat. Obecnie urzędnicy prowadzą rozmowy w tej sprawie z Akademią Wychowania Fizycznego w Gorzowie, bo to właśnie jej pracownicy oraz studenci mieliby prowadzić takie zajęcia. Te rozmowy rzeczywiście się rozpoczęły i będą kontynuowane. Mamy też nadzieję, że uda się znaleźć źródło finansowania, które pozwoli na realizacje tego typu działań. W planach jest organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w których dzieci i młodzież mogłyby uczestniczyć za darmo - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy UM w Gorzowie.

WIDEO: Rozmowa z Oliwią Mojsiej, trenerką fitness i zawodniczką bikini fitness

Aktywność na świeżym powietrzu Trenerzy i trenerki mieliby pracować popołudniami na osiedlowych lub szkolnych boiskach. Ich zadaniem będzie organizowanie życia sportowego młodych gorzowian, a także zachęcenie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dzieci i młodzieży, które nie garną się do fizycznej aktywności. To szczególnie ważne teraz w czasie pandemii, która dodatkowo utrudnia utrzymanie sprawności fizycznej najmłodszych na odpowiednim poziomie. To jest bardzo ważne, bo przez ten ostatni rok nie działały sale sportowe czy siłownie, a dostęp do różnego rodzaju zajęć sportowych, rekreacyjnych i podobnych aktywności był bardzo mocno ograniczony. Tym bardziej uważamy, że jest to bardzo potrzebny, pożyteczny, ale też bardzo ożywiający miasto pomysł - dodaje Wiesław Ciepiela.

Ruch to najlepsze lekarstwo Ograniczenie aktywności niesie za sobą szereg przykrych konsekwencji. Złe samopoczucie, brak energii, otyłość czy wzmożone napięcie to tylko niektóre skutki siedzącego trybu życia. Rok spędzony przed ekranami komputerów, godziny spędzone przy biurku i brak ruchu mocno dały się we znaki naszym pociechom. Dlatego warto zapewnić im choć minimum aktywności. Eksperci radzą, aby codziennie wybrać się z dzieckiem na krótki spacer do parku, lasu lub chociaż na plac zabaw. Zobacz również: Gorzów. Na osiedlu Europejskim już od września 2021 będzie przedszkole dla 100 maluchów