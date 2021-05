W Zielonej Górze i okolicznych gminach ma powstać tysiąc mieszkań z tanim czynszem. W jaki sposób?

Część radnych do pomysłu powołania nowej spółki podchodzi ostrożnie. Dlaczego? Bo przecież miasto ma już spółkę KTBS, czy oni nie może zająć się kolejnych mieszkań? Bo przecież plany były bogate, miały powstać bloki na osiedlu Mazurskim w ramach programu Mieszkanie Plus? Bo na razie to plany, a droga do realizacji daleka...

Radni pytali, po co ten pośpiech w sprawie budowy mieszkań z tanim czynszem

Poza tym część radnych uważała, że tak ważna uchwała powinna do nich wpłynąć wcześniej, a nie dzień przed sesją. Byłby wtedy czas na to, by dokładnie została przeanalizowana na komisji rady, podczas której zadawano by wiele pytań, które teraz padają na sesji...

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk tłumaczył, że wcześniej planowano w czerwcu, w lipcu przedstawić tę sprawę. Ale chodzi o czas, są pieniądze do wykorzystania i kto pierwszy, ten będzie mógł pozyskać większe fundusze. A skoro Zielona Góra i sąsiednie gminy mają odpowiednie tereny pod budownictwo wielorodzinne, to nie należy czekać...