Walkower dla żużlowców Moich Bermudów Stali Gorzów! 40:0 w meczu z Włókniarzem Częstochowa

Włókniarz ewidentnie popełnił błąd w sztuce, a tłumaczeniom działaczy częstochowskiego klubu wiary nie dała Komisja Orzekająca Ligi działająca przy PGE Ekstralidze. Postanowiono przyznać Stali Gorzów zwycięstwo walkowerem (40:0). W tej sytuacji gorzowski zespół wzbogacił się o kolejne trzy punkty i może pochwalić się szóstym zwycięstwem z rzędu w PGE Ekstralidze.

– Mecz Eltrox Włókniarz Częstochowa – Moje Bermudy Stal Gorzów nie odbył się z winy organizatora, który nie uwzględnił w wymaganym stopniu w prowadzonych pracach na torze, w dni poprzedzające zawody, możliwości wystąpienia opadów deszczu, a był do tego regulaminowo zobowiązany – wyjaśnił Zbigniew Owsiany, Przewodniczący Komisji Orzekającej Ligi. – W konsekwencji doprowadziło to do braku możliwości zorganizowania zawodów i konieczności ich odwołania przez sędziego. Klub z Częstochowy oświadczył na piśmie, że nie jest w stanie przygotować toru spełniającego wymogi regulaminowe w godzinie meczu. W wyniku zgromadzonych dokumentów i analizy materiałów w sprawie, KOL posiadła wiedzę, że klub z Częstochowy podjął prace na torze polegające na dosypaniu nawierzchni, które to prace nie zostały zgłoszone i uzgodnione z GKSŻ i podmiotem zarządzającym rozgrywkami PGE Ekstraligi, a tym samym nie zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą. Skutkowało to z mocy prawa automatyczną utratą licencji toru. Konsekwencje były takie, jak wspomniałem: na skutek opadów deszczu, które przemoczyły będący po dosypaniu nawierzchni tor, pomimo panujących upałów i prowadzonych prac naprawczych, tor nie nadawał się do przeprowadzenia zawodów. Gdyby zawody doszły do skutku, w razie zaistnienia wypadku na torze, pojawiłyby się problemy prawne związane z ubezpieczeniem oraz niewykluczone, że również z organami ścigania.