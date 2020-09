Warta Gorzów bez szans ze Ślęzą Wrocław. Faworyt do awansu do drugiej ligi zdominował trzecioligowego beniaminka

- Wygrał zdecydowanie lepszy zespół. Mojej zabrakło trochę argumentów. W drugiej połowie spróbowaliśmy wysokiego pressingu, ale ten też nie przyniósł efektu - mówił szkoleniowiec gorzowian Mariusz Misiura i dodał: - Mecz można przegrać, ale nie po takiej grze, jak w pierwszej połowie. W przerwie mieliśmy męską rozmowę.

I faktycznie, drugie czterdzieści pięć minut było trochę lepsze w wykonaniu warciarzy, ale z drugiej strony, trudno zagrać gorzej niż w pierwszych trzech kwadransach, zwłaszcza w ofensywie. Jeśli w pierwszej połówce jedynie dwa razy piłka po zagraniach bordowo-granatowych ląduje w okolicach pola bramkowego Ślęzy, bez większego zagrożenia stworzonego przez Wartę, to można zobaczyć oczami wyobraźni, jak wyglądała ta część gry. Gospodarze byli, ale tak jakby nie istnieli. Jeszcze rzadziej przebywali na połowie przeciwnika, niż Polacy w piątkowym starciu Ligi Narodów z Holandią. Po prostu, zawodnicy trenera Grzegorza Kowalskiego, eksopiekuna Lechii Zielona Góra i GKP Gorzów, byli co najmniej o klasę lepsi. I tyle. Nasi częściej dostawali żółte kartki, ale za to punktów nie zdobywa się.