Warta Gorzów zrobiła duży krok ku utrzymaniu w trzeciej lidze, po tym jak pokonała ROW Rybnik

Jeśli w 32. kolejce grają ze sobą drużyny, które walczą, by uniknąć degradacji z trzeciej ligi, to wygrana w takim spotkaniu może na koniec sezonu decydować o tym, kto utrzyma się w trzeciej grupie. W sobotę trzy punkty zdobyli gorzowianie i tym samym przybliżyli się do pozostania w rozgrywkach.

To zwycięstwo odniesione przez zawodników trenera Mariusza Misiury było zasłużone. Przez większość meczu to właśnie do nich należała inicjatywa i nawet jeśli rybniczanie ją przejmowali, to warciarze mieli grę pod względną kontrolą.