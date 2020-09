Warta Gorzów zwycięstwo w meczu z Piastem Żmigród w trzeciej lidze zadedykowała tragicznie zmarłemu koledze

Po przerwie kontaktowego gola strzelił Marcin Gołębiowski, przy braku dostatecznej reakcji Jakuba Kosiorka, który był przekonany, że zawodnik ze Żmigrodu był na spalonym. Końcówka była bardzo nerwowa, wskutek czego żółte kartki dostawali również rezerwowi bordowo-granatowych, ale wynik meczu nie zmienił się. Jest to drugie zwycięstwo w sezonie, drugie za trenera Mariusza Misiury.

Piast Żmigród 1 (0) - Warta Gorzów 2 (2)

Bramki: Gołębiowski (64) - Macierzyński (27), Chouwer (43 - samobój).

Warta: Kosiorek - Gołdyn, Siwiński, Śledzicki, Stawikowski - Mikołajczak (60 Poniedziałek), Ławniczak, Kasprzak, Szałas, Macierzyński (85 Błajewski) - Posmyk (73 Krauz).

W Warcie są bardzo pozytywni ludzie. Przyjęto mnie bardzo dobrze. Rozpoczynając od piłkarzy, kończąc na dyrekcji i prezesie klubu. Teraz muszę się im za to jak najlepiej odwdzięczyć, poprzez to, by drużyna jak najlepiej grała. Mamy fajną mieszankę doświadczonych piłkarzy, jak Damian Szałas, Mateusz Ławniczak czy Paweł Posmyk oraz Marcel Kasprzak, Paweł Krauz czy też Kuba Kosiorek. Jeśli więc poukładamy te klocki z Pawłem Posmykiem [ten został asystentem trenera - dop. red.], to ta ekipa nie tylko nie będzie się broniła przed spadkiem, ale może powalczyć o czołowe miejsce w tabeli. Przyszedłem do klubu po to, byśmy grali fajną, atrakcyjną piłkę. Potrzebujemy z Pawłem trochę czasu na pracę, ale wierzę, że ta przyniesie fajnie efekty. Sam zawsze kochałem piłkę ofensywną, piłkę na „tak”. Nawet jeśli stracimy bramkę, to chcemy zdobyć trzy czy cztery.