Warto rozmawiać...Przemek Kossakowski porwał żarską publiczność. Prowadzący „Down the road. Zespół w trasie" przyjechał ze specjalną misją

Jak sam napisał o swoich spotkaniach na FB:

W zamyśle spotkania mają być poświęcone doświadczeniu Down the Road, jednak jeżeli ktoś miałby ochotę porozmawiać o tym co czuje mężczyzna, któremu wydaje się, że rodzi, albo jak smakują robaki na wyspach Indonezji, to możemy rozmawiać też o tym. Zasadniczo możemy rozmawiać o wszystkim, gdyż jak wiadomo, rozmawiać warto.

Od programu do misji

„Down the road. Zespół w trasie” opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem Kossakowskim ruszają w podróż w nieznane. Zmierzają się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki.

Pierwsza edycja programu spotkała się przychylnością widzów, dlatego powstały następne. Kossakowski wrócił właśnie z nagrań do trzeciej odsłony popularnego programu i zawitał do Żar.

Małgorzata Fudali Hakman

Bo przecież warto rozmawiać

Od razu nawiązał kontakt z bardzo liczną, żarską publicznością i chętnie odpowiadał na pytania. Jego opowieść o kulisach powstawania programu przekonała widzów, że Przemek Kossakowski wiele się nauczył w czasie zdjęć i nabrał ogromnego dystansu do świata, tak jakby wcześniej miał go mało, ale ewidentnie poznanie i chyba pokochanie uczestników, bardzo go zmieniło.