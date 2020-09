Wataha zaczęła sezon od dwóch zwycięstw, a teraz wraca do domu. Klub zaprasza kibiców na zielonogórski dwumecz

Wyjdą na ulicę w imię miłości. W Lubuskiem odbędzie się marsz równości

PRIDE odbędzie się w sobotę, 5 września w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. To polsko-niemiecki marsz równości, wspierający osoby ze środowiska LGBT. Tego samego dnia w Słubicach zarejestrowano również inną demonstrację. - To mogą być przeciwnicy - mówią organizatorzy PRIDE'u....