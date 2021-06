Watykan nałożył zakazy na bpa Stefana Regmunta

Komunikat prymasa Polaka przekazała kuria zielonogórsko-gorzowska:

„Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska przyjmuje do wiadomości decyzje Stolicy Apostolskiej i zastosuje się do nich w tym, co dotyczy funkcjonowania diecezji. Przepraszamy tych, którzy doznali krzywdy na skutek zaniedbań, o jakich mowa w komunikacie Delegata KEP. Ufamy, że tego rodzaju sytuacje nie powtórzą się w przyszłości. Jednocześnie informujemy, że diecezja zielonogórsko-gorzowska nie jest upoważniona do komentowania i udzielania wyjaśnień na temat postępowania, które było prowadzone przez Stolicę Apostolską” - informuje ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii zielonogórsko-gorzowskiej.