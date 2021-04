Ważna informacja dla zielonogórskich kierowców. Na ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu

Co dzieje się na ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze? W poniedziałek, 26 kwietnia, pomimo ostrzeżeń, ruch aut przebiegał tu płynnie.

- Słyszałem, że mają być jakieś utrudnienia, na wszelki wypadek wyjechałem więc wcześniej do pracy - mówi pan Marcin, który na co dzień pracuje na Strefie na "Spalonym lesie". - Ale w poniedziałek rano wszystko było w porządku. Co więc tu będzie się dziać?

- Informujemy, że od piątku, 23 kwietnia, w związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Sulechowskiej, na odcinku od ul. Towarowej (GAJA) do CRS mogą wystąpić utrudnienia w ruchu - wyjaśniała jeszcze przed weekendem Monika Zapotoczna, dyrektor departamentu komunikacji społecznej w zielonogórskim urzędzie miasta.

Co może się tu dziać w najbliższych dniach?

- Wskazany odcinek objęty będzie ograniczeniem prędkości oraz zwężeniami - tłumaczy M. Zapotoczna. - Realizacje prac przewiduje się na około 14 dni, a termin zakończenia zależny będzie od warunków atmosferycznych.