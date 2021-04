Wcześniej pacjenci czekali na korytarzu, a teraz w komfortowych warunkach. Działa już nowa poczekalnia przy szpitalu w Gorzowie

Wcześniej taki system również funkcjonował, ale pozostawiał wiele do życzenia. Poprzednia poczekalnia była ciasna i pacjenci nie zawsze widzieli, który numerek jest proszony do rejestracji, personel musiał wychodzić i wyszukiwać te osoby. Teraz pacjenci wchodzący do poczekalni pobierają bilet z automatu ustawionego przy drzwiach, mogą wygodnie usiąść i spokojnie czekać aż na dużym monitorze ukaże się ich numer. Wtedy można podejść do okienka - mówi Małgorzata Dwuraźna, pielęgniarka koordynująca.