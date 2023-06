Weekend w Lubuskie. Urodziny Gorzowa, Romane Dyvesa, filmowy Żagań, żarski Telemann, Święto Hanzy

SŁUBICE/FRANKFURT NAD ODRĄ

SZPROTAWA

Już najbliższy weekend (do 02.07.23) na szprotawskim rynku odbędzie się 31. Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Aż 60 zespołów folklorystycznych z całej Polski na scenie festiwalowej, będzie walczyć o statuetkę "Bukowego Liścia" z dodatkową gratyfikacją pieniężną. Redakcja "Gazety Lubuskiej" objęła wydarzenie swoim patronatem. Podczas festiwalu oprócz konkursów przeglądowych wystąpią takie gwiazdy jak: "Baciary", "Pan Bałkanica", "Polski Zespół Ludowy", Lubuski Zespół Pieśni i Tańca oraz zespoły z całego świata (Meksyk, Czechy, Macedonia, Maroko, Rumunia, Senegal, Tajlandia, Gruzja) w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”. W sobotę, o godz. 19.30 urokliwymi ulicami Miasta Szprotawa przejdzie barwny i jedyny taki korowód rozśpiewanych i roztańczonych artystów. Wezmą w nim udział przedstawiciele zespołów folklorystycznych z całej Polski, Koła Gospodyń Wiejskich, Szprotawska Orkiestra Dęta, Klub MOTO Szprotawa, Retro Lubuskie, zabytkowe pojazdy, kluby Fitnes, zaproszeni goście i inni. Zobaczymy także zespoły folklorystyczne z najdalszych zakątków świata prezentujące animacje uliczne, którzy zaprezentują się w ramach ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”. Dodatkową atrakcją festiwalu jest Szprotawianka – ogromna maskotka promująca region przyodziana w stylizowany ludowy strój lubuski. Festiwal organizowany przez Szprotawski Dom Kultury, to miejsce prezentacji i wymiany doświadczeń artystów oraz innych osób zaangażowanych w tworzenie i podtrzymywanie tradycji ludowej. Wstęp wolny.

ŻAGAŃ

ZIELONA GÓRA

W środę (5.07), Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych zaprasza na inauguracyjny spacer tematyczny po Zielonej Górze z cyklu „Nie nudzę się latem”. Uczestnicy zapoznają się z przyrodniczymi walorami Zielonej Góry, jej często nie dostrzeganymi pomnikami przyrody oraz terenami rekreacyjnymi w zieleni. Spacer poprowadzi Grażyna Kulczycka. Zbiórka od 10.45 przy auli Gagarina (Uniwersytet Zielonogórski) przy ul. Podgórnej 50. Wędrówka potrwa do ok. 13. Wstęp wolny.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Okrągłe 766 urodziny

Podczas weekendu (1-2.07), na Błoniach (Wał Okrężny), „okrągłe” 766 urodziny obchodzić będzie Miasto Gorzów Wielkopolski. W sobotę w godzinach 19 – 21, na scenie pojawią Dziubek Band i goście: Kuba Badach, Liroy, Maria Sadowska, No Logo, Marta Kołodziejczyk (finalistka The Voice of Poland). Około 21.30 rozpocznie się Awiński Show, a ok. 23 aż do godz. 2.00 - dyskoteka z Radiem Gorzów i Martyną Cyrko. W niedzielę (2.07) o godz. 18 zagra Gorzowska Orkiestra Dęta wraz ze swoimi gośćmi (Błażejem Królem, Krystyną Prońko, Przemkiem Raminiakiem, Aleksandrem Kaczukiem – Jagielnik i Moniką Makowską - Wiącek). Po nich, ok. 19:15 wystąpi Błażej Król, a po nim o 20:30 zaśpiewa Dawid Kwiatkowski. Wstęp wolny.