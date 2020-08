WHO: Dzieci od lat 12 powinny nosić maseczki. Ministerstwo mówi, że nie ma takiego obowiązku

Rok szkolny coraz bliżej. Część rodziców ma wiele obaw przed posłaniem dziecka do szkoły. Choć nie brakuje i takich, którzy uważają, że środki ostrożności nie są potrzebne i szkoła powinna działać jak przed pandemią koronawirusa.

Koronawirus. Nastolatkowie nie przejmują się pandemią

Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) mówią jednoznacznie: dzieci w wieku 12 lat i starsze powinny nosić maseczki na twarz, aby pomóc w walce z pandemią koronawirusa.

Podobnie wypowiadają się wirusolodzy. Bo to właśnie nastolatkowie są tą grupą, która może przyczynić się do znacznego zwiększenia zakażeń. Młodzi ludzie zachowują się tak, jakby wirusa nie było. Spotykają się w dużych grupach, spędzają ze sobą wiele godzin, nie myją rąk, nie noszą maseczek nawet w sklepach. Za to przytulają się do siebie przy każdym powitaniu i pożegnaniu. Organizują wiele imprez, chodzą do klubów tanecznych, gdzie pod wpływem alkoholu jeszcze bardziej zapominają, w jakich czasach żyjemy. Ta grupa pewnie i w szkole nie będzie zbytnio się przejmowała wzrostem liczby zakażonych osób i problemami w służbie zdrowia, która może nie wytrzymać i nie da rady pomóc wszystkim pacjentom.