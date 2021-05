Wiadomo, kim jest tajemniczy inwestor, który wyda ponad trzy miliony złotych na trzy działki w Nowej Soli. Zapytaliśmy, co ma w planach?

Senator planuje realizację inwestycji, może sam, a może wspólnie z bratem, a może jeszcze innymi ludźmi.

- Coś zrobimy. To jest melodia przyszłości. Na dzisiaj nie jest tak, że jutro mury będą budowane. Każda inwestycja wymaga przygotowania. A ja teraz mam, co robić, skupiam się na Senacie i pracy w terenie. Przez Covid tych spotkań nie było, a teraz jak zostaną poluzowane obostrzenia, będzie dużo do zrobienia w województwie, a dla mnie to też jest priorytet - podkreśla senator.