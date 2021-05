Wiadukt na Zjednoczenia w Zielonej Górze doczeka się zmian. Jest dofinansowanie na przebudowę. Ma być wygodniej i bezpieczniej. Kiedy?

Zmiany sprawią, że chodnik będzie miał szerokość 3 metrów. To pozwoli na stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej. Pojawi się nowa nawierzchnia i na ścieżce, i na jezdni. To może być świetna wiadomość dla rowerzystów, czy rodziców, którzy przejeżdżają tędy z wózkami dziecięcymi. Dziś chodnik pełen jest przecież "wertepów".

W ramach tej inwestycji zostaną także odnowione pozostałe, niewielkie fragmenty jezdni, których nie udało się wyremontować przy okazji ostatnich zmian w tej części miasta.

Miasto chce jeszcze latem tego roku ogłosić przetarg na przebudowę. Potem podpisanie umowy mogłoby nastąpić w ciągu paru miesięcy. A wówczas jesienią 2022 roku przebudowa powinna się zakończyć. Takie są wstępne plany.

Jak będzie poprowadzony ruch w czasie remontu jednej nitki wiaduktu na Zjednoczenia?

Co z drugim wiaduktem, który prowadzi od strony Elektrociepłowni, do ronda PCK? Najpierw remont nitki wschodniej, potem (najwcześniej mogłoby się to raczej udać w 2023 roku), można byłoby rozpocząć przebudowę nitki zachodniej. To też pewnie będzie zależeć od dofinansowania.