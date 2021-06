Wiadukt w Nowej Soli całkowicie zmienił swój wygląd. Ale tego z samochodu nie widać! Zobacz zdjęcia prac artystów Eliza Gniewek-Juszczak Mariusz Kapała

Galeria przepięknych obrazów powstała w Nowej Soli. jest dostępna całą dobę. Stowarzyszenie P.A.R.K. tym razem zaprosiło artystów na obwodnicę miasta. Ale efektów prac nie widać z samochodu. Trzeba zjechać z wiaduktu i wybrać się na spacer, aby podziwiać powstałe dzieła. Kto jedzie przez Nową Sól pociągiem, przez krótką chwilę może dojrzeć część obrazów.

Kolejna wielka galeria dostępna przez całą dobę powstała w Nowej Soli. To efekt prac artystów zaproszonych na wydarzenie Fight or Die Graffiti Jam. To warto zobaczyć w Nowej Soli. Wiadukt, podobnie jak wcześniej garaże wzdłuż torów kolejowych, bardzo się zmienił.