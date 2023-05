Wieczór na cmentarzu! Noc Muzeów we Wschowie. Wieczorem można za darmo z przewodnikiem zwiedzić lapidarium

- To unikalny w skali kraju zespół dzieł protestanckiej sztuki nagrobnej z XVII, XVIII i XIX w. W liczącym kilkaset zabytkowych stel zbiorze można prześledzić rozwój stylistyczny i typograficzny sztuki kamieniarskiej doby baroku, klasycyzmu i historyzmu - informuje Muzeum Ziemi Wschowskiej. Jest okazja zobaczyć to miejsce z przewodnikiem i to wieczorową porą.

Noc Muzeów we Wschowie. Co się będzie działo?

W piątek, 12 maja, w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy pl. Farnym 3 odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00 od oprowadzania kuratorskiego po ekspozycji stałej. O tej samej porze rozpoczną się zajęcia dla najmłodszych w formie teatrzyku. Podczas tych warsztatów przywołany zostanie świat wschowskich legend. Następnie o 18:00 będzie można wysłuchać prelekcji na temat najcenniejszych zabytków Wschowy. Natomiast o 19:30 rozpocznie się spacer z przewodnikiem po Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, podczas którego będzie można dowiedzieć się, kto z najznamienitszych postaci Wschowy tam spoczywa. Miejscem cieszącym się wyjątkową czcią była tzw. kaplica pastorów, w sąsiedztwie której spoczęły doczesne szczątki Samuela Fryderyka Lauterbacha, seniora generalnego kościoła augsburskiego w Wielkopolsce i autora pierwszej niemieckojęzycznej historii Polski oraz duchownych i diakonów Johannesa Hayna, Samuela Jancoviusa, Tobiasa Böckelmanna, Antona Herolda i Johannesa Friedricha Spechta - czytamy na portalu muzeum.

Zobacz to miejsce na mapie:

Staromiejski cmentarz ewangelicki we Wschowie. Co to za miejsce?

Znany wschowski zabytkowy cmentarz to trzy historyczne cmentarze, staromiejski cmentarz ewangelicki założony w 1609 r., nowy cmentarz ewangelicki z 1630 r. i cmentarz katolicki z ok. 1805 r. Wschowskie lapidarium to jeden z najwcześniejszych w Europie przykładów zerwania ze średniowieczną tradycją grzebania zmarłych w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Z portalu Muzeum Ziemi Wschowskiej dowiadujemy się, że nawiązywał do wykształconego we Włoszech typu Campo Santo – Świętego Pola. To unikalny w skali kraju zespół dzieł protestanckiej sztuki nagrobnej z XVII, XVIII i XIX w. W liczącym kilkaset zabytkowych stel zbiorze można prześledzić rozwój stylistyczny i typograficzny sztuki kamieniarskiej doby baroku, klasycyzmu i historyzmu.

Wschowskie epitafia wykonywane są z piaskowca i pierwotnie pokryte były polichromią. Najczęściej występującą formą jest prostokątna płyta, której główną część zajmuje inskrypcja w dekoracyjnym obramieniu ornamentalnym, wzbogaconym niekiedy programem figuralnym, w tym alegorycznymi i symbolicznymi emblematami o treści religijnej - czytamy w opisie miejsca przygotowanym przez muzealników. - Wśród najcenniejszych płyt nagrobnych szczególne znaczenie posiada epitafium Valeriusa Herbergera – założyciela cmentarza i duchowego przewodnika wschowskich luteranów. Obiektem wyróżniającym się jest sarkofag Doroty Kaldenbach z 1673 r., ozdobiony postaciami cnót: Wiary, Nadziei i Miłości. Na uwagę zasługuje również epitafium upamiętniające Mateusza Vechnera – nadwornego medyka króla Zygmunta III, barokowa kaplica Teschnerów oraz obejścia z nagrobkami Chwałkowskich, Eichlerów, Lamprechtów i Teupitzów.

Źródło: Muzeum Ziemi Wschowskiej